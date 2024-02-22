20 членов приангарской банды «металлистов» услышали свои приговоры

Как рассказали в пресс-службе суда, ущерб от деятельности ОПГ составил более семи миллионов рублей:
«В суд уголовное дело поступило в феврале 2021 года, его объем составил на тот момент 66 томов. На момент оглашения приговора количество томов составило около 100».
Организовал банду в 2017 году 24-летний уроженец Усолья-Сибирского. Он набрал людей, «обладающих опытом в совершении преступлений подобного рода и определёнными навыками работы с металлом», закупил оборудование для резки металла и обустроил недалеко от Усольехимпрома «базу» — своеобразную штаб-квартиру, где готовились к «делу» и хранили награбленное. Он же распоряжался так называемым «общаком» и выплачивал «зарплату» членам банды.
В «послужном списке» «металлистов» хищение металлических анкерных опор в районе поселка Новомальтинск Усольского района, принадлежащих ООО «Усолье-Энерго-Транзит»; металлических изделий из подземного убежища в районе Усольмаша, подъездной железной дороги в районе села Владимир Заларинского района и ООО «Силикатклей». И это далеко не весь список предприятий, пострадавших от действий ОПГ.
Всего на скамье подсудимых оказались 20 членов банды. 16 из них «отделались легким испугом» — по преступлениям, в которых они непосредственно участвовали, истек срок давности. Семеро получили реальные сроки. Организаторы ОПГ отправятся в колонию строго режима на шесть с половиной и восемь лет.