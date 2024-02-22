20 членов приангарской банды «металлистов» услышали свои приговоры

Организовал банду в 2017 году 24-летний уроженец Усолья-Сибирского. Он набрал людей, «обладающих опытом в совершении преступлений подобного рода и определёнными навыками работы с металлом», закупил оборудование для резки металла и обустроил недалеко от Усольехимпрома «базу» — своеобразную штаб-квартиру, где готовились к «делу» и хранили награбленное. Он же распоряжался так называемым «общаком» и выплачивал «зарплату» членам банды.