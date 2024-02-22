В Авдеевке нашли улики, доказывающие участие западных наемников в рядах ВСУ

Ранее военнослужащие 55-й гвардейской мотострелковой бригады ЦВО, как следует из опубликованного видео Минобороны, показали путь, по которому пробивались штурмовые группы к центру Авдеевки, чтобы зачистить ее от украинских националистов. Отмечалось, что в районе железнодорожного вокзала, где были сконцентрированы самые боеспособные части ВСУ, велись «одни из самых ожесточенных боев».