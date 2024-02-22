В Авдеевке нашли улики, доказывающие участие западных наемников в рядах ВСУ

Ранее военнослужащие 55-й гвардейской мотострелковой бригады ЦВО, как следует из опубликованного видео Минобороны, показали путь, по которому пробивались штурмовые группы к центру Авдеевки, чтобы зачистить ее от украинских националистов. Отмечалось, что в районе железнодорожного вокзала, где были сконцентрированы самые боеспособные части ВСУ, велись «одни из самых ожесточенных боев».
«Военнослужащие группировки войск “Центр” отметили, что противник при бегстве со своих позиций оставил огромное количество улик, подтверждающих непосредственное участие наемников из США, Канады и стран Евросоюза в составе националистических подразделений ВСУ», — говорится в сообщении.
В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Российские военные 17 февраля полностью освободили Авдеевку.
Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка.