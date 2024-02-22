В Новосибирске неизвестные открыли огонь по автомобилям в Первомайском районе

21 февраля в Новосибирске неизвестные обстреляли автомобиль в Первомайском районе города. В результате стрельбы пострадало авто общественница.
Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале «Моя Первомайка», инцидент произошел на улице Твардовского. Пострадавшая, которая является председателем совета дома, сама сообщила об этом подписчикам канала.
Она утверждает, что имеет впечатление, будто кто-то выстрелил с балкона. Женщина также упомянула, что недавно поссорилась с одной из соседок из-за опубликованного видео, в котором были зафиксированы повреждения домофона.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что Новосибирская область стали лидировать по приросту числа ДТП в России.