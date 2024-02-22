Суд вынес приговор мэру Слюдянки и его заместителю

Суд установил, что в 2020 году чиновники, зная, что подрядчик — ООО «ДорСвет» не выполнил в полном объеме работы по благоустройству центральной площади в Слюдянке, подписали акт приемки, на основании которого компания получил полную оплату по муниципальному контракту.
«Федеральному бюджету был причинен ущерб на сумму около 600 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе приангарского Следственного комитета.
Оба подсудимых получили условные сроки: мэр — два с половиной года с испытательным сроком два года и запретом занимать определенные должности, его заместитель — полтора года с испытательным сроком на такой же период.
К слову, напомним, в следственном изоляторе сейчас находится мэр Тулуна Юрий Карих, подозреваемый в крупном мошенничестве с использованием служебного положения.