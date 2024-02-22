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В Иркутске арестовали участников ОПГ, которая создавала подставные фирмы

Сотрудники полиции Иркутской области пресекли деятельность организованной преступной группы, которая специализировалась на создании поддельных фирм и неправомерном обороте средств платежей.
Источник: ГУ МВД

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Участники группы на протяжении года регистрировали на третьих лиц ИП и ООО, внося данные о новых фирмах в госреестры. После этого на вновь открытые фирмы заводили счета в банках и получали карты. А далее эти карты продавали заинтересованным гражданам.

Задержано двое жителей Приангарья в возрасте 28 и 30 лет, ранее уже судимые. В ходе обысков у них изъято более 500 пластиковых карт, более 40 печатей, банковские документы, деньги, электронная техника.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.