В Иркутске арестовали участников ОПГ, которая создавала подставные фирмы

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Участники группы на протяжении года регистрировали на третьих лиц ИП и ООО, внося данные о новых фирмах в госреестры. После этого на вновь открытые фирмы заводили счета в банках и получали карты. А далее эти карты продавали заинтересованным гражданам.
Задержано двое жителей Приангарья в возрасте 28 и 30 лет, ранее уже судимые. В ходе обысков у них изъято более 500 пластиковых карт, более 40 печатей, банковские документы, деньги, электронная техника.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.