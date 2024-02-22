Девушка оставила свою обувь в магазине Новосибирска и хотела уйти в ворованных сапогах

Бойцы ГБР-76 задержали нарушителей. Выяснилось, что девушка 18 лет из Иркутска приехала в Новосибирск к своему молодому человеку, с которым познакомилась в соцсетях. Он оказался женат. Супруга, «застукав» их дома, выгнала любовников. На морозе у девушки лопнула подошва у кроссовок. Денег на новую обувь не было и они решились на преступление.