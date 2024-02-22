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За растрату при строительстве детсада в Балаганске глава иркутской стройфирмы отправится в колонию

Пять лет колонии общего режима и крупный штраф — в Иркутске оглашен приговор директору компании, которого обвиняли в растрате бюджетных средств, выделенных на строительство детского сада в Балаганске, сообщает ИА «ТК Город».
Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как следует из материала, опубликованного на сайте Октябрьского райсуда, строительная фирма, которой руководил фигурант уголовного дела, в 2018 году заключила с администрацией Балаганского района контракт, по условиям которого до конца 2019 года в поселке Балаганск должен был появиться новый детсад на 110 мест. Стоимость контракта — 124,5 миллиона рублей:

«Финансирование строительства осуществлялось из районного и областного бюджетов в рамках национального проекта “Демография”. Оплата работ по условиям контракта производилась не авансированием, а по факту выполненных строительной фирмой работ».

В сроки фирма-застройщик не уложилась. Более того, вдруг закончились деньги. В 2020 году строители заключили договор факторинга, по которому уступили фирме-фактору право денежного требования к администрации Балаганского района.

Но и этот ход оказался провальным: застройщик полученные от райадминистрации средства фирме-фактору не вернул, «израсходовав их в ходе своей хозяйственной деятельности», а у мэрии образовалась кредиторская задолженность на сумму более 33 миллионов рублей. Фирма-фактор обратилась в Арбитражный суд и теперь администрации Балаганского района этот долг надо выплатить.

Таким образом, поселок остался без детского сада (его так и не достроили) и с огромной дырой в бюджете.

«Приговором Октябрьского районного суда города Иркутска подсудимому (руководителю фирмы-застройщика — прим.ред.) назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 000 рублей. Удовлетворен гражданский иск администрации Балаганского района».