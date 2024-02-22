За растрату при строительстве детсада в Балаганске глава иркутской стройфирмы отправится в колонию

Как следует из материала, опубликованного на сайте Октябрьского райсуда, строительная фирма, которой руководил фигурант уголовного дела, в 2018 году заключила с администрацией Балаганского района контракт, по условиям которого до конца 2019 года в поселке Балаганск должен был появиться новый детсад на 110 мест. Стоимость контракта — 124,5 миллиона рублей:

«Финансирование строительства осуществлялось из районного и областного бюджетов в рамках национального проекта “Демография”. Оплата работ по условиям контракта производилась не авансированием, а по факту выполненных строительной фирмой работ».

В сроки фирма-застройщик не уложилась. Более того, вдруг закончились деньги. В 2020 году строители заключили договор факторинга, по которому уступили фирме-фактору право денежного требования к администрации Балаганского района.

Но и этот ход оказался провальным: застройщик полученные от райадминистрации средства фирме-фактору не вернул, «израсходовав их в ходе своей хозяйственной деятельности», а у мэрии образовалась кредиторская задолженность на сумму более 33 миллионов рублей. Фирма-фактор обратилась в Арбитражный суд и теперь администрации Балаганского района этот долг надо выплатить.