Иркутянин-рецидивист на угнанном в Кемерово УАЗике рванул на Байкал. Но не доехал

Как рассказало издание со ссылкой на пресс-службу кемеровского МВД, УАЗик хозяин оставил на парковке у супермаркета, а когда вернулся, «буханки» на месте не было. В заявлении об угоне он указал стоимость ущерба — 400 тысяч рублей.
Угонщика нашли довольно быстро. Им оказался 46-летний житель Иркутской области, который ранее уже был судим — за угон и кражу. По словам мужчины, они с приятелем ехали в Новосибирск, сделали остановку в Кемерово. Но, увидев УАЗик без сигнализации, не смог пройти мимо и решил, что в ему срочно надо на родину — очень уж захотелось отдохнуть на Байкале.
Туда он и отправился, предварительно перебив номера на угнанной «буханке». Теперь иркутянину светит до шесть лет колонии.