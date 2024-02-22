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Иркутянин-рецидивист на угнанном в Кемерово УАЗике рванул на Байкал. Но не доехал

В Кемеровской области за угон автомобиля у жителя Прокопьевска задержан уроженец Иркутской области, сообщил АиФ-Иркутск, передает ИА «ТК Город».
Источник: ГУ МВД

Как рассказало издание со ссылкой на пресс-службу кемеровского МВД, УАЗик хозяин оставил на парковке у супермаркета, а когда вернулся, «буханки» на месте не было. В заявлении об угоне он указал стоимость ущерба — 400 тысяч рублей.

Угонщика нашли довольно быстро. Им оказался 46-летний житель Иркутской области, который ранее уже был судим — за угон и кражу. По словам мужчины, они с приятелем ехали в Новосибирск, сделали остановку в Кемерово. Но, увидев УАЗик без сигнализации, не смог пройти мимо и решил, что в ему срочно надо на родину — очень уж захотелось отдохнуть на Байкале.

Туда он и отправился, предварительно перебив номера на угнанной «буханке». Теперь иркутянину светит до шесть лет колонии.