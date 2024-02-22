Иркутянин-рецидивист на угнанном в Кемерово УАЗике рванул на Байкал. Но не доехал

Угонщика нашли довольно быстро. Им оказался 46-летний житель Иркутской области, который ранее уже был судим — за угон и кражу. По словам мужчины, они с приятелем ехали в Новосибирск, сделали остановку в Кемерово. Но, увидев УАЗик без сигнализации, не смог пройти мимо и решил, что в ему срочно надо на родину — очень уж захотелось отдохнуть на Байкале.