В Красноярске задержали вора, орудовавшего в образе папаши с коляской

В Красноярске мужчина в образе папаши пытался вывести из гипермаркета в Ленинском районе два кейса со сварочными аппаратами в детской коляске.
Охране на выходе покупатель показался подозрительным, и они попытались его остановить и досмотреть. Однако посетитель бросился бежать, а коляску бросил на парковке. В ней оказался не младенец, а неоплаченный товар на 20 тысяч рублей.
Теперь он может провести до четырех лет за решеткой. На него заведено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж».
Полицейские выяснили, что коляску он взял у своей сожительницы под предлогом того, что поедет забирать ребенка у бабушки. Вместо этого он отправился в магазин за «добычей». Похищенный товар злоумышленник планировал продать. В результате в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж». Ему грозит до 4 лет лишения свободы.