В Красноярске задержали вора, орудовавшего в образе папаши с коляской

Полицейские выяснили, что коляску он взял у своей сожительницы под предлогом того, что поедет забирать ребенка у бабушки. Вместо этого он отправился в магазин за «добычей». Похищенный товар злоумышленник планировал продать. В результате в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж». Ему грозит до 4 лет лишения свободы.