Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Красноярске задержали вора, орудовавшего в образе папаши с коляской

Красноярец пытался незаметно вывезти товар из гипермаркета в детской коляске.
Источник: ГУ МВД

В Красноярске мужчина в образе папаши пытался вывести из гипермаркета в Ленинском районе два кейса со сварочными аппаратами в детской коляске.

Охране на выходе покупатель показался подозрительным, и они попытались его остановить и досмотреть. Однако посетитель бросился бежать, а коляску бросил на парковке. В ней оказался не младенец, а неоплаченный товар на 20 тысяч рублей.

Полицейские быстро нашли подозреваемого, попавшего в объективы камер видеонаблюдения. Им оказался 37-летний местный житель, ранее уже имевший проблемы с законом. Он рассказал, что взял коляску у своей сожительницы, сказав ей, что собирается забрать ребенка у бабушки. На самом деле, детский «транспорт» был частью его преступного замысла. Украденный товар мужчина собирался продать, но не успел.

Теперь он может провести до четырех лет за решеткой. На него заведено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж».

Полицейские выяснили, что коляску он взял у своей сожительницы под предлогом того, что поедет забирать ребенка у бабушки. Вместо этого он отправился в магазин за «добычей». Похищенный товар злоумышленник планировал продать. В результате в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж». Ему грозит до 4 лет лишения свободы.