Двое иностранцев попали в колонию в Приморье за нарушение границы России

Как сообщила ТАСС официальный представитель погрануправления ФСБ РФ по Приморскому краю Мария Кеба, пограничники задержали двоих нарушителей весной 2023 года в Приморском крае на пограничной реке Уссури. Мужчины перешли границу Российской Федерации, чтобы заняться незаконной добычей водных биологических ресурсов. По словам представителя ФСБ, у браконьеров были обнаружены рыболовная сеть и надувная лодка.