Двое иностранцев попали в колонию в Приморье за нарушение границы России

Двоих иностранцев в колонию-поселение на два года каждого отправил Пожарский районный суд Приморья. Они были признаны виновными в незаконном пересечение границы России.
Как сообщила ТАСС официальный представитель погрануправления ФСБ РФ по Приморскому краю Мария Кеба, пограничники задержали двоих нарушителей весной 2023 года в Приморском крае на пограничной реке Уссури. Мужчины перешли границу Российской Федерации, чтобы заняться незаконной добычей водных биологических ресурсов. По словам представителя ФСБ, у браконьеров были обнаружены рыболовная сеть и надувная лодка.
Мария Кеба не назвала, гражданами какой страны являются осужденные. Река Уссури протекает по границе между Российской Федерацией и КНР.