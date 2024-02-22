Приехали за 23 минуты: в пресс-службе минздрава Приморья прокомментировали смерть шестилетнего мальчика

В пресс-службе минздрава Приморья прокомментировали смерть ребенка после тренировки по рукопашному бою в Тавричанке. Специалисты подчеркнули, что скорая доехала до ребенка по нормативному времени, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Шестилетнему мальчику стало плохо во время занятий по рукопашному бою, поэтому люди сразу же вызвали карету скорой помощи. Очевидцы отметили, что она ехала слишком долго, около 25 минут. При это в ведомстве подчеркнули, что спецмашина приехала по нормативам: в течение 23 минут, ведь вызов квалифицировали как экстренный.
Специалисты подчеркнули, что суммарно в Надеждинской больнице 4 бригады скорой помощи на 36 тысяч обслуживаемого населения, это так же соответствует нормативу работы скорой. Тем не менее, по факту произошедшего проводится проверка.
В Минздраве добавили, что в каждой спортивной секции должны просить справку о состоянии здоровья. Ее можно получить у педиатра или в физкультурном диспансере.
Ранее «КП» писала, что тренер обежал за помощью босиком и без верхней одежды, но медперсонала не оказалось на месте.