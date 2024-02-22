Приехали за 23 минуты: в пресс-службе минздрава Приморья прокомментировали смерть шестилетнего мальчика

Шестилетнему мальчику стало плохо во время занятий по рукопашному бою, поэтому люди сразу же вызвали карету скорой помощи. Очевидцы отметили, что она ехала слишком долго, около 25 минут. При это в ведомстве подчеркнули, что спецмашина приехала по нормативам: в течение 23 минут, ведь вызов квалифицировали как экстренный.