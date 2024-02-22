Движение «Я/мы Сергей Фургал» признали экстремистским

Отмечается, что фактическими целями движения являются создание условий для изменения основ конституционного строя РФ и смена власти в стране насильственным путем. Для их достижения распространяются призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, организации массовых беспорядков, совершению насильственных действий в отношении представителей власти и другое. Участники движения за действия неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности.