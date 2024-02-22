Движение «Я/мы Сергей Фургал» признали экстремистским

ХАБАРОВСК, 22 февраля. /ТАСС/. Хабаровский краевой суд признал движение «Я/мы Сергей Фургал» экстремистской организацией, сообщили в прокуратуре региона.
«В Хабаровском крае по иску прокурора общественное движение “Я/мы Сергей Фургал” признано экстремистской организацией», — сообщили в ведомстве.
Движение выявили в рамках надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремизму. «Установлено, что межрегиональное общественное движение “Я/мы Сергей Фургал” под прикрытием идей защиты и поддержки бывшего губернатора региона осуществляет экстремистскую деятельность. Объединяющей основой движения служит экстремистская идеология, заключающаяся в возбуждении ненависти и вражды к представителям институтов власти, разрушающая правовые устои и ценности общества», — проинформировали в прокуратуре.
Отмечается, что фактическими целями движения являются создание условий для изменения основ конституционного строя РФ и смена власти в стране насильственным путем. Для их достижения распространяются призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, организации массовых беспорядков, совершению насильственных действий в отношении представителей власти и другое. Участники движения за действия неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности.
Кроме того, использовались различные политические технологии воздействия на принятие органами власти решений, включая организацию и проведение несогласованных массовых публичных мероприятий. «Организация действовала в активной координации различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России», — сказали в прокуратуре. Дело рассматривалось в Хабаровском краевом суде, решение обращено к немедленному исполнению.