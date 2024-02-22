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Жестокое избиение ребенка попало на видео: мужчина задержан

Жестокое избиение ребенка попало на видео, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Источник: РИА "Новости"

Кадры насилия казахстанцы распространяют в социальных сетях. Некий мужчина пинает маленького мальчика в доме, при этом он держит на руках младенца. Мужчина кричит на ребенка. Дети плачут.

Как стало известно, это произошло в Сайрамском районе Туркестанской области. По факту противоправных действий в отношении малолетних детей возбуждено уголовное дело.

«Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и назначены соответствующие экспертизы. Выясняются все обстоятельства».

сообщили в полиции.

Расследование дела находится на личном контроле у начальника ДП Туркестанской области.