Жестокое избиение ребенка попало на видео: мужчина задержан

Кадры насилия казахстанцы распространяют в социальных сетях. Некий мужчина пинает маленького мальчика в доме, при этом он держит на руках младенца. Мужчина кричит на ребенка. Дети плачут.
Как стало известно, это произошло в Сайрамском районе Туркестанской области. По факту противоправных действий в отношении малолетних детей возбуждено уголовное дело.
«Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и назначены соответствующие экспертизы. Выясняются все обстоятельства».
Расследование дела находится на личном контроле у начальника ДП Туркестанской области.