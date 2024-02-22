В омской полиции пока не видят связи между пожарами в храме и монастыре

Строящийся храм в Марьяновке и трапезная Свято-Серафимовского женского монастыря в селе Татьяновка Омской области сгорели дотла. Между пожарами прошло около двух суток. В социальных сетях появилось предположение, что ночные пожары между религиозными сооружениями, находящимися в нескольких километрах друг от друга, устроил серийный поджигатель. Расследование затрудняет и то, что деревянные здания сгорели до тла. В полиции сообщили, что не видят связи между происшествиями.