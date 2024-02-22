Над Ростовской областью сбили украинскую ракету С-200

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Силы ПВО сбили в Ростовской области украинскую зенитную ракету С-200, переоборудованную для наземных ударов, сообщили в Минобороны.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <…> переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракеты С-200 по объектам на территории Российской Федерации», — рассказали в ведомстве.
Кроме того, дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Брянской области беспилотник ВСУ.
Ночью глава региона Александр Богомаз сообщил, что БПЛА сбили в Клинцовском районе, пострадавших и разрушений нет.
ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники и ракеты.