В Красноярске на Молокова загорелась машина с двумя детьми

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Матери в момент происшествия рядом не было.
37-летняя красноярка приехала на «Ниве» к знакомым на ул. Молокова. Со слов женщины, ей нужно было ненадолго подняться в квартиру, поэтому она решила оставить сыновей в машине с не заглушенным мотором.
В салоне авто маму ждали семилетний мальчик и его двухлетний спящий брат. В какой-то момент машина загорелась, к счастью, она осталась не заперта. Старший ребенок вышел из авто и попросил прохожего мужчину помочь достать брата. Когда красноярец отстегивал ремни с детского кресла, уже горело полмашины в районе задних сидений. 7-летний мальчик не пострадал, а вот младшего доставили в больницу с термическими ожогами.
Когда мать семейства вышла из подъезда, машина уже была полностью охвачена пламенем. Медиков и сотрудников МЧС вызвали прохожие.
Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, сообщается в ведомстве.