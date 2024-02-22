В Красноярске на Молокова загорелась машина с двумя детьми

В салоне авто маму ждали семилетний мальчик и его двухлетний спящий брат. В какой-то момент машина загорелась, к счастью, она осталась не заперта. Старший ребенок вышел из авто и попросил прохожего мужчину помочь достать брата. Когда красноярец отстегивал ремни с детского кресла, уже горело полмашины в районе задних сидений. 7-летний мальчик не пострадал, а вот младшего доставили в больницу с термическими ожогами.