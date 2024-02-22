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Карагандинца задержали по делу о киберпреступлениях в сфере электронных госуслуг

Караганда. 22 февраля. КазТАГ — Карагандинца задержали по делу о киберпреступлениях в сфере государственных электронных услуг, сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности (КНБ).
Источник: Пресс-служба КНБ РК

«30 января 2023 года КНБ при координации органов прокуратуры по подозрению в совершении киберпреступлений в сфере оказания государственных электронных услуг задержан житель Караганды. В ходе обыска у него изъяты 24 сотовых телефона, четыре системных блока, четыре флеш-карты, девять ноутбуков, планшет. Согласно предварительной оценке, сумма ущерба составляет более Т49 млн», — говорится в сообщении в четверг.

Начато досудебное расследование по пункту2 части 3 статьи 207 (нарушение работы информационной системы или сетей телекоммуникаций) УК РК.