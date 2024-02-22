Карагандинца задержали по делу о киберпреступлениях в сфере электронных госуслуг

«30 января 2023 года КНБ при координации органов прокуратуры по подозрению в совершении киберпреступлений в сфере оказания государственных электронных услуг задержан житель Караганды. В ходе обыска у него изъяты 24 сотовых телефона, четыре системных блока, четыре флеш-карты, девять ноутбуков, планшет. Согласно предварительной оценке, сумма ущерба составляет более Т49 млн», — говорится в сообщении в четверг.