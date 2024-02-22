Жительница Уральска поднялась на восьмой этаж и умерла

«Маншук нашей больше нет, она умерла. Она поднялась, как обычно, на восьмой этаж пешком по лестнице. Не успела зайти в квартиру, потеряла сознание, упала. Потом впала в кому. Приезжала скорая помощь, но она умерла, так и не приходя в сознание. Все произошло очень быстро. Говорят, давление резко подскочило после того, как она на восьмой этаж поднялась», — рассказал Серик Кодаров.