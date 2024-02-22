В Красноярске состоится суд над чёрными риэлторами, укравшими 30 млн рублей

Как сообщили в ведомстве, жительница Красноярска в 2020 году организовала преступную группу чёрных риэлторов. В интернете она размещала объявления о продаже квартир в новостройках по цене ниже рыночной. Низкая стоимость объяснялась переуступкой прав в договоре долевого участия, но передавать жильё при этом не планировалось.