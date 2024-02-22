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В Красноярске состоится суд над чёрными риэлторами, укравшими 30 млн рублей

Банда чёрных риэлторов в Красноярске обманула 10 человек при продаже недвижимости в новостройках.
Источник: AP 2023

В Красноярске состоится суд над бандой чёрных риэлторов, которые похитили более 30 млн рублей у десяти местных жителей. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как сообщили в ведомстве, жительница Красноярска в 2020 году организовала преступную группу чёрных риэлторов. В интернете она размещала объявления о продаже квартир в новостройках по цене ниже рыночной. Низкая стоимость объяснялась переуступкой прав в договоре долевого участия, но передавать жильё при этом не планировалось.

В преступную группу вошли как минимум 12 участников. Подготовленные участники общались с покупателями, выступая в роли продавцов недвижимости. Покупатели оплачивали приобретение квартир ещё до регистрации сделок — наличными. Из-за поддельных документов процесс продажи приостанавливался, но покупатели не могли уже вернуть свои деньги.

Всего преступники обманули десять человек, похитив более 30 млн рублей. Им предъявлено 11 эпизодов мошенничества в особо крупном размере в составе преступной группировки. Некоторые из участников признали вину.

Имущество женщины-организатора арестовано. Всем виновным грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Красноярска.

Уголовные дела в отношении двух участников группировки были выделены в отдельное производство и уже находятся в суде.

Ранее сообщалось о том, что криминального авторитета Вадима Еремеева приговорили к 10 годам лишения свободы за вымогательство и доведение до самоубийства его бывшего подельника. Они занимались махинациями с недвижимостью.