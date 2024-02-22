В Красноярске состоится суд над чёрными риэлторами, укравшими 30 млн рублей

В Красноярске состоится суд над бандой чёрных риэлторов, которые похитили более 30 млн рублей у десяти местных жителей. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как сообщили в ведомстве, жительница Красноярска в 2020 году организовала преступную группу чёрных риэлторов. В интернете она размещала объявления о продаже квартир в новостройках по цене ниже рыночной. Низкая стоимость объяснялась переуступкой прав в договоре долевого участия, но передавать жильё при этом не планировалось.
В преступную группу вошли как минимум 12 участников. Подготовленные участники общались с покупателями, выступая в роли продавцов недвижимости. Покупатели оплачивали приобретение квартир ещё до регистрации сделок — наличными. Из-за поддельных документов процесс продажи приостанавливался, но покупатели не могли уже вернуть свои деньги.
Имущество женщины-организатора арестовано. Всем виновным грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Красноярска.
Уголовные дела в отношении двух участников группировки были выделены в отдельное производство и уже находятся в суде.
Ранее сообщалось о том, что криминального авторитета Вадима Еремеева приговорили к 10 годам лишения свободы за вымогательство и доведение до самоубийства его бывшего подельника. Они занимались махинациями с недвижимостью.