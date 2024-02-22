Водитель грузовика насмерть сбил пешехода в Аларском районе

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, 27-летний водитель грузового автомобиля «Мазда» при движении по одной из улиц села совершил наезд на пешехода, который вышел на проезжую часть перед движущимся транспортным средством, по всей видимости, не заметив его. От полученных травм пострадавший 46-летний мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.