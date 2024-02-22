В Новосибирской области виновника смертельного ДТП приговорили к 10 годам колонии

Как было установлено в суде, 10 июня 2023 года мужчина сел за руль Хонды в состоянии алкогольного опьянения, при этом не имея права управлять автомобилем, и на участке дороги между посёлком Дорогино и посёлком Запрудный выехал на встречную полосу, где столкнулся в Маздой.