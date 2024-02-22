В Новосибирской области виновника смертельного ДТП приговорили к 10 годам колонии

Черепановский районный суд Новосибирской области вынес приговор 30-летнему местному жителю, спровоцировавшему смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона..
Как было установлено в суде, 10 июня 2023 года мужчина сел за руль Хонды в состоянии алкогольного опьянения, при этом не имея права управлять автомобилем, и на участке дороги между посёлком Дорогино и посёлком Запрудный выехал на встречную полосу, где столкнулся в Маздой.
В результате аварии от полученных травм скончались трое мужчин, ещё одному был нанесён тяжкий вред здоровью, а виновник ДТП скрылся с места происшествия.
В итоге суд приговорил его к 10 годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортными средствами на 2,5 года.
«Приговор не вступил в законную силу», — уточнили в прокуратуре.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что Новосибирская область стали лидировать по приросту числа ДТП в России.