Астанчанка поверила красивым фото в Сети и лишилась денег

20-летнего жителя Западно-Казахстанской области, подозреваемого в сдаче несуществующих квартир, вычислили в Астане. С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась 32-летняя женщина.
"Мужчина размещал рекламу о сдаче несуществующих квартир на сайте объявлений, привлекая клиентов низкой ценой и красивыми фотографиями.
Главным условием мошенника была предоплата. После получения денег злоумышленник удалял объявление и менял номер", — говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.
Проводится досудебное расследование по факту мошенничества. Задержанного проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, устанавливаются другие потерпевшие.
Сумма причиненного ущерба — от 20 до 55 тысяч тенге.
Согласно статье 190 УК РК, мошенничество наказывается:
- исправительными работами или штрафом в размере до 4000 МРП (14,7 млн тенге);
- либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов;
- либо ограничением свободы на срок до 7 лет;
- либо лишением свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.