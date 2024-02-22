Астанчанка поверила красивым фото в Сети и лишилась денег

В Астане людям сдавали в аренду несуществующие квартиры — подозреваемым оказался житель ЗКО. Сообщается, что он брал предоплату с потерпевших, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.