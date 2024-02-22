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Главу Челябинского общества глухих заключили под стражу по делу о растрате

Мещанский суд Москвы заключил под стражу президента Всероссийского общества глухих (ВОГ) Станислава Иванова и первого вице-президента, руководителя отделения организации в Челябинской области Евгения Безрукова.

Также под арест отправлены вице-президент, председатель Татарского отделения ВОГ Венера Гаулстон, помощник президента, председатель Новосибирского отделения Михаил Брагин и бывший вице-президент Вадим Иванченко. Их обвиняют в растрате. В СИЗО они пробудут до 8 апреля.

«Станислав Иванов и другие участники процесса будут подавать апелляцию», — сообщили в ВОГ.

Руководители Всероссийского общества глухих были задержаны 20 февраля в Москве. В ВОГ сообщили, что работают в штатном режиме и поддерживают контакты с задержанными, их защитниками и представителями правоохранительных органов.

Глава челябинского отделения ВОГ Евгений Безруков состоит в «Единой России», он является координатором проекта «Единая страна — доступная среда».