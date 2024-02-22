Главу Челябинского общества глухих заключили под стражу по делу о растрате

Также под арест отправлены вице-президент, председатель Татарского отделения ВОГ Венера Гаулстон, помощник президента, председатель Новосибирского отделения Михаил Брагин и бывший вице-президент Вадим Иванченко. Их обвиняют в растрате. В СИЗО они пробудут до 8 апреля.
«Станислав Иванов и другие участники процесса будут подавать апелляцию», — сообщили в ВОГ.
Руководители Всероссийского общества глухих были задержаны 20 февраля в Москве. В ВОГ сообщили, что работают в штатном режиме и поддерживают контакты с задержанными, их защитниками и представителями правоохранительных органов.
Глава челябинского отделения ВОГ Евгений Безруков состоит в «Единой России», он является координатором проекта «Единая страна — доступная среда».