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Разыскиваемого полицией Узбекистана кыргызстанца задержали в Павлодарской области

Павлодар. 22 февраля. КазТАГ — Разыскиваемого полицией Узбекистана кыргызстанца задержали в Павлодарской области, передает КазТАГ.
Источник: КазТАГ

«В Павлодаре задержан гражданин Кыргызстана, разыскиваемый правоохранительными органами Республики Узбекистан за совершение мошенничества в особо крупном размере. Мужчину, который шел и все время оглядывался по сторонам, остановили при патрулировании на пересечении улиц Естая — Абая остановлен. Проверкой установлено, что он прибыл в Казахстан в августе прошлого года с целью устройства на работу», — рассказали в департаменте полиции Павлодарской области в четверг.

Задержанный подозревается в том, что в 2023 году в Ташкенте мужчина обманул несколько граждан и во время следствия скрылся.

Иностранца водворили в ИВС, он ожидает экстрадиции в Узбекистан.

С начала 2024 года сотрудниками уголовного розыска Павлодарской области установлено местонахождение 13 из объявленных в розыск подозреваемых.