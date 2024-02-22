Разыскиваемого полицией Узбекистана кыргызстанца задержали в Павлодарской области

«В Павлодаре задержан гражданин Кыргызстана, разыскиваемый правоохранительными органами Республики Узбекистан за совершение мошенничества в особо крупном размере. Мужчину, который шел и все время оглядывался по сторонам, остановили при патрулировании на пересечении улиц Естая — Абая остановлен. Проверкой установлено, что он прибыл в Казахстан в августе прошлого года с целью устройства на работу», — рассказали в департаменте полиции Павлодарской области в четверг.