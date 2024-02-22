С начала года в Приморье в ДТП погибли 16 человек

С начала 2024 года в Приморье зафиксировано 533 ДТП по причине несоблюдения скоростного режима. Из них 80 случаев — с пострадавшими. Эти инциденты унесли жизни 16 человек, а еще 104 получили различные травмы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Отмечается, что одной из наиболее частых причин аварий остаётся превышение допустимой скорости. Полицейские подчеркивают, что соблюдение установленного скоростного режима является критически важным для сохранения жизни всех участников дорожного движения.
ГАИ Приморья напоминает, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации на дороге, каждый в любое время суток может обратиться за помощью в подразделения полиции.
Напомним, ГИБДД Приморья объявила о проведении рейдов «Нетрезвый водитель» с 22 по 25 февраля. Цель мероприятий — предотвращение управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии.