С начала года в Приморье в ДТП погибли 16 человек

С начала 2024 года в Приморье зафиксировано 533 ДТП по причине несоблюдения скоростного режима. Из них 80 случаев — с пострадавшими. Эти инциденты унесли жизни 16 человек, а еще 104 получили различные травмы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.