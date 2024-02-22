В трамвае в Нижнем Тагиле мужчина ударил девочку, не уступившую место

«Нападение произошло после того, как “мужчина” грубым образом потребовал, чтобы ребенок уступил ему место. После отказа — очень долго и громко на весь салон трамвая нецензурно выражался, после чего наотмашь, со всей дури, ударил её», — сообщает подписчица паблика.