В трамвае в Нижнем Тагиле мужчина ударил девочку, не уступившую место

О происшествии сообщает паблик во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил».
«Нападение произошло после того, как “мужчина” грубым образом потребовал, чтобы ребенок уступил ему место. После отказа — очень долго и громко на весь салон трамвая нецензурно выражался, после чего наотмашь, со всей дури, ударил её», — сообщает подписчица паблика.
Вероятнее всего, инцидент бы продолжился, но в трамвае ехал сотрудник полиции, который вмешался в ситуацию.
Пострадавшая девочка собирается обратиться в травмпункт. Заявление в полицию уже написано.
В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили, что сотрудники отдела полиции № 17 принимают объяснения у пострадавшей. По результатам проверки будет принято решение.
«МК-Урал» ранее писал, что днем 11 февраля неизвестные порезали шины у четырех машин, которые стояли во дворе дома № 42 на проспекте Мира в Нижнем Тагиле.