В Сочи водитель легковушки сбил 8-летнего ребенка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
ДТП произошло на улице Малышева в районе д. 1Ж.
По предварительным данным, водитель за рулем автомобиля «Хундай» сбил мальчика, который пересекал проезжую часть дороги.
В результате ДТП ребенку потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее в Краснодаре женщина на иномарке сбила 11-летнего ребенка.
Также мы сообщали, что на Кубани в массовом ДТП двух легковушек с грузовиками есть пострадавшие. По предварительным данным, 39-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Ларгус» при совершении обгона выехал на встречную полосу, где врезался в ВАЗ 211440−26. По инерции автомобиль ВАЗ 211440−26 продолжил движение и столкнулся с грузовиками Камаз Т2230 и МАН.