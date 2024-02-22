В Сочи водитель легковушки сбил 8-летнего ребенка

Также мы сообщали, что на Кубани в массовом ДТП двух легковушек с грузовиками есть пострадавшие. По предварительным данным, 39-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Ларгус» при совершении обгона выехал на встречную полосу, где врезался в ВАЗ 211440−26. По инерции автомобиль ВАЗ 211440−26 продолжил движение и столкнулся с грузовиками Камаз Т2230 и МАН.