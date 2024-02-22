В Екатеринбурге осудили многодетную мать за гибель дочери в ванной

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга 28-летней местной жительнице, матери троих малолетних детей, вынесли приговор за причинение смерти своей дочери по неосторожности. В ноябре 2023 года женщина купала 4-летнюю дочь в ванной, но отлучилась в другую комнату, оставив ребенка с включенной водой и закрытым сливным отверстием.
«При этом мать достоверно знала о наличии у дочери врожденных заболеваний, не позволяющих ей обслуживать себя без посторонней помощи, сидеть без опоры и плавать, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. — Ребенок не менее 3 минут находился в ванне, которая непрерывно наполнялась водой. В результате преступного легкомыслия матери вода, которой наполнилась ванна, перекрыла дыхательные пути девочки, чем вызвала механическую асфиксию и смерть ребенка».
Многодетная екатеринбурженка полностью признала свою вину.
Суд назначил ей наказание в виде одного года ограничения свободы.