За снятие порчи с пенсионерки двух красноярских мошенниц приговорили к сроку в колонии

В Красноярске вынесли приговор двум мошенницам, которые обманным путем завладели чужими деньгами и украшениями на 900 тысяч рублей. Сам инцидент произошел весной прошлого года — тогда на улице Щорса нарушительницы подошли к пожилой женщине и, представившись целительницами, предложили снять с пенсионерки порчу. Для процедуры женщина должна была отдать им деньги и золотые украшения. Получив желаемое, мошенницы стали колдовать, а после отправили женщину домой, чтобы та смыла порчу и принесла грязную воду. Разумеется, когда пенсионерка вернулась, целительниц уже не было.