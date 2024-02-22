Ростовщик из Намангана завладел чужой квартирой и пытался подкупить следствие, чтобы избежать наказания

Обстоятельства дела рассказала пресс-служба УВД Наманганской области.
Житель Туракурганского района Наманганской области дал в долг другому гражданину 15 тысяч долларов, договорившись о возврате 16 тысяч долларов спустя месяц и переоформив на себя в качестве залога квартиру своего должника. Квартиру он обещал вернуть после погашения долга, но, когда должник хотел вернуть ему 16 тысяч долларов, злоумышленник потребовал 19 тысяч долларов, а потом продал квартиру должника за 41 тысячу долларов.
Оставшись без квартиры, потерпевший обратился в ОВД и на злоумышленника завели уголовное дело по статье за вымогательство, наказание по которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Взятый под стражу ростовщик решил подкупить сотрудника РОВД и отправил к нему своего знакомого, который должен был передать ему взятку в размере 1 тысячи долларов за прекращение заведенного уголовного дела о вымогательстве. Знакомого поймали на даче взятки, и теперь к делу злоумышленника о вымогательстве прибавилась статья за дачу взятки, что грозит пятью годами лишения свободы.
Напомним, что в конце декабря в Ташкенте задержали группу шестерых мужчин, подозреваемых в мошенничестве и вымогательстве.