Ростовщик из Намангана завладел чужой квартирой и пытался подкупить следствие, чтобы избежать наказания

Житель Туракурганского района Наманганской области дал в долг другому гражданину 15 тысяч долларов, договорившись о возврате 16 тысяч долларов спустя месяц и переоформив на себя в качестве залога квартиру своего должника. Квартиру он обещал вернуть после погашения долга, но, когда должник хотел вернуть ему 16 тысяч долларов, злоумышленник потребовал 19 тысяч долларов, а потом продал квартиру должника за 41 тысячу долларов.