Обвиняемые в убийстве 17-летнего школьника около челябинского ТРК предстанут перед судом

Трагедия произошла в Челябинске 9 апреля 2023 года. Известно, что погибший и один из обвиняемых в убийстве вместе посещали компьютерный клуб. Конфликт между ними возник из-за переписки в социальной сети — на одного из геймеров с фейкового аккаунта посыпались оскорбления. Тогда две группы молодых людей решили встретиться у ТРК и выяснить отношения. Всего на «стрелку» пришли около десяти человек. Один из них нанёс ножевое ранение парню в область груди, от которого тот скончался на месте. Вскоре полицейские задержали подозреваемого — 20-летнего мигранта. В ходе допроса он рассказал, что причиной убийства стала ссора. В дальнейшем число фигурантов уголовного дела выросло до четырёх, двое из которых — несовершеннолетние. По ходатайству следователя всех обвиняемых отправили в СИЗО на два месяца. Позже число фигурантов уголовного дела выросло до шести.