Тринадцать жителей Новосибирска пойдут под суд по делу об автоподставах

Инциденты происходили с мая 2022 года по январь прошлого года. В них участвовали фигуранты в возрасте от 23 до 56 лет, которые специально организовывали ДТП с участием автомобилей иностранного производства, чтобы получить страховые выплаты. Они представляли грузовики как инициаторов аварий, а затем обращались к страховым компаниям с необходимыми документами для получения компенсации. Затем быстро продавали поврежденные машины. Ущерб от таких действий составил более трех миллионов рублей для пяти страховых компаний.