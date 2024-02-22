Тринадцать жителей Новосибирска пойдут под суд по делу об автоподставах

В Новосибирске тринадцать человек пойдут под суд по делу об автоподставах. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Согласно информации МВД России, подозреваемые устраивали ДТП с целью получения страховых выплат. По версии следствия, главарем этой группировки был житель Новосибирска в возрасте 35 лет, который привлёк к участию вмешавшихся в инцидент 12 человек и распределил между ними обязанности для получения возмещений после ДТП.
Инциденты происходили с мая 2022 года по январь прошлого года. В них участвовали фигуранты в возрасте от 23 до 56 лет, которые специально организовывали ДТП с участием автомобилей иностранного производства, чтобы получить страховые выплаты. Они представляли грузовики как инициаторов аварий, а затем обращались к страховым компаниям с необходимыми документами для получения компенсации. Затем быстро продавали поврежденные машины. Ущерб от таких действий составил более трех миллионов рублей для пяти страховых компаний.
Организатору приступной группы было назначено заключение под стражу, а его сообщникам — подписка о невыезде и хорошем поведении. Также на имущество обвиняемых был наложен арест на сумму около двух с половиной миллионов рублей в целях обеспечения возмещения ущерба потерпевшим. Следствие по уголовному делу было завершено, и материалы направлены в Дзержинский районный суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что Новосибирская область стали лидировать по приросту числа ДТП в России.
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