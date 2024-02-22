Тушение пожара в автосервисе на Баррикад в Иркутске осложнено рядом причин

В Иркутске продолжают ликвидировать пожар в автосервисе на улице Баррикад. В МЧС рассказали, что тушение возгорания осложнено рядом причин: наличием на территории большего количества старых шин и горением утеплителя под металлической обшивкой здания. Сообщение о происшествии поступило в 12.47. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.