Тушение пожара в автосервисе на Баррикад в Иркутске осложнено рядом причин

В Иркутске продолжают ликвидировать пожар в автосервисе на улице Баррикад. В МЧС рассказали, что тушение возгорания осложнено рядом причин: наличием на территории большего количества старых шин и горением утеплителя под металлической обшивкой здания. Сообщение о происшествии поступило в 12.47. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
В тушении пожара задействовали четыре расчета. Огнеборцы вскрывают конструкции, чтобы добраться до открытого огня.
Возгорание охватило площадь в 170 кв.метров. Как уточняют спасатели, строение щитовое, общей площадью 300 квадратов.
В результате происшествия никто не пострадал.