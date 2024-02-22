Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Журналиста Евгения Киселева* внесли в перечень террористов и экстремистов

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Журналист Евгений Киселев* включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Источник: Reuters

«Перечень террористов и экстремистов… Киселев Евгений Алексеевич*, 15.06.1956 г. р., г. Москва», — указано на сайте Росфинмониторинга.

Минюст РФ включил его в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года. Как отмечали в ведомстве, журналист «осуществлял политическую деятельность», а иностранным источником указана Украина.

В настоящее время Киселев* работает на украинских телеканалах. Ранее МВД РФ объявило его в розыск.

Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

* Лицо, признанное иноагентом в России.