Журналиста Евгения Киселева* внесли в перечень террористов и экстремистов

«Перечень террористов и экстремистов… Киселев Евгений Алексеевич*,
Минюст РФ включил его в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года. Как отмечали в ведомстве, журналист «осуществлял политическую деятельность», а иностранным источником указана Украина.
В настоящее время Киселев* работает на украинских телеканалах. Ранее МВД РФ объявило его в розыск.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Лицо, признанное иноагентом в России.