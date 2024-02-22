В Краснодаре трое подростков и девушка отравились неизвестным веществом. Подробности произошедшего kuban.aif.ru сообщил официальный представитель УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко.
21 февраля в 17.30 часов на улице 70-летия Октября около подъезда в бессознательном состоянии обнаружили четверо молодых людей, из них трое несовершеннолетних мальчиков и 18-летняя девушка. Они были доставлены в больницу с диагнозом отравление неизвестным веществом. В настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает.
Известно, что двое подростков 16-ти и 17-ти лет состоят на учете в полиции Краснодара.
Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предварительно, со слов самих молодых людей, они употребляли жидкое вещество, после чего им стало плохо.
По окончании разбирательства будет принято законное решение.
Ранее мы сообщали, что отравившуюся в Сочи девочку не смогли перевезти в другой город.