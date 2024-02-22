В Краснодаре трое подростков и девушка отравились неизвестным веществом

21 февраля в 17.30 часов на улице 70-летия Октября около подъезда в бессознательном состоянии обнаружили четверо молодых людей, из них трое несовершеннолетних мальчиков и 18-летняя девушка. Они были доставлены в больницу с диагнозом отравление неизвестным веществом. В настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает.