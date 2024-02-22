Упавшая металлическая балка проломила голову ребенку в спортклубе в Ленобласти

Девятилетний мальчик серьезно пострадал на тренировке по боксу в спортивном клубе во Всеволожске. Ему на голову упала металлическая балка. Ребенка увезли в больницу, где у него диагностировали перелом теменной кости. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— Вечером 21 февраля в районную больницу тренер спортивного клуба «Ника» доставил девятилетнего мальчика. По предварительным данным, юный боксер дернул за штору, отгораживающую ринг, и уронил на себя металлическую балку, к которой она крепилась, — уточнил источник.
По информации агентства, информацию о случившемся передали в полицию и Следственный комитет. Там по факту травмирования несовершеннолетнего организовали проверку.
Ранее spb.kp.ru писал, что шестилетний мальчик сломал руку на тренировке в Петербурге. Оказалось, что такие травмы ребенок получил из-за неудачного падения.