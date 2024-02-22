Упавшая металлическая балка проломила голову ребенку в спортклубе в Ленобласти

Девятилетний мальчик серьезно пострадал на тренировке по боксу в спортивном клубе во Всеволожске. Ему на голову упала металлическая балка. Ребенка увезли в больницу, где у него диагностировали перелом теменной кости. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».