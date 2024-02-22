Выманил два миллиона у пенсионерок: в Крыму задержан студент медколледжа

«Злоумышленник через один из мессенджеров устроился работать курьером у аферистов, действовавших по схеме “Ваш родственник стал виновником ДТП”. По заданию куратора он приехал в Севастополь и посетил трех пенсионерок в возрасте от 73 до 88 лет, у которых забрал наличность для якобы урегулирования вопроса с пострадавшими в авариях сторонами и непривлечения родственниц к уголовной ответственности», — рассказали в ведомстве.