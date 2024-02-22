В Самарской области возбудили дело после отравления детей хлором в бассейне

По данным следователей, 21 февраля в Ставропольском районе во время купания в бассейне в гостиничном комплексе шесть детей почувствовали себя плохо. Двое детей от госпитализации отказались, им оказали амбулаторную помощь. Четверо пострадавших оказались в больнице. По предварительным данным, дети могли отравиться парами хлора.