7 районов Волгоградской области вошли в «красную зону» по количеству ДТП

Сотрудники ГИБДД Волгоградской области подсчитали, сколько аварий произошло в каждом районе региона. Стоит отметить, что Волгоград и Волжский учитывались отдельно.
Так, лидирующие позиции в антирейтинге заняли Михайловский и Камышинский районы. В них за первый месяц этого года произошло по 8 ДТП. При этом в первом районе в дорожно-транспортных происшествиях погибли 3 человека, во втором — 2.
В областном центре за это время произошло целых 65 аварий, в городе-спутнике Волгограда — Волжском — 16 ДТП.
Отметим, по сравнению с январем 2023 года количество аварий сократилось.
Напомним, в Волгоградской области регулярно обновляют и строят дороги, развязки, внедряют интеллектуальные системы управления движением для того, чтобы повысить безопасность на трассах региона.