Доцент воронежского вуза получила условный срок за взятки

С декабря 2018 года по февраль 2022 года доцент одного из воронежских вузов получила от четырех студентов взятки в размере более 70 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома. За это преподаватель заочно ставила оценки, хотя студенты не приходили на аттестацию.
На предварительном следствии женщина во всем призналась. В соответствии с ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) ей назначен условное наказание на 3,5 года с испытательным сроком на два года. Кроме того, доцента лишили права преподавать ближайшие 2,5 года.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, за крупную взятку арестовали начальника отдела уголовного розыска в Воронеже.