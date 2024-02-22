Доцент воронежского вуза получила условный срок за взятки

С декабря 2018 года по февраль 2022 года доцент одного из воронежских вузов получила от четырех студентов взятки в размере более 70 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома. За это преподаватель заочно ставила оценки, хотя студенты не приходили на аттестацию.