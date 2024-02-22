За взятки более 2 млн экс-полицейских заключили под стражу в Новосибирске

По данным следствия в 2019-м, 2020-м и 2022 годах полицейские вымогали и получали взятки от предпринимателей, которые продавали обувь и табак. Правоохранители проводили контрольные закупки товара, производили его изъятие и за не проведение надлежащей проверки и возвращение ранее изъятого товара требовали с предпринимателей передачи денежных средств.