За взятки более 2 млн экс-полицейских заключили под стражу в Новосибирске

Калининский районный суд Новосибирска рассмотрит дело в отношении бывших сотрудников ОЭБиПК МО МВД России «Новосибирский». Им инкриминируют взятничество. Информацию опубликовала пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области в социальной сети «ВКонтакте».
Известно, что уголовное дело поступило в райсуд во вторник, 20 февраля. Фигурантами по делу проходят начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Новосибирский» Анатолий Семенов, а также оперуполономоченные Игорь Юшин, Алексей Пирский и Андрей Мельников.
По данным следствия в 2019-м, 2020-м и 2022 годах полицейские вымогали и получали взятки от предпринимателей, которые продавали обувь и табак. Правоохранители проводили контрольные закупки товара, производили его изъятие и за не проведение надлежащей проверки и возвращение ранее изъятого товара требовали с предпринимателей передачи денежных средств.
Общая сумма взяток составила более 2 000 000 рублей.
Сейчас обвиняемых заключили под стражу. Дату судебного заседания назначат позже.
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Андрей Иванов