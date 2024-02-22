Более 250 зданий проверили на бомбы в Петербурге из-за лжеминеров

Тревожные сообщения получила полиция в Петербурге 21 февраля. Неизвестные в своих письмах указывали, что 251 здание в Северной столице якобы заминировано. Правоохранители сразу же направились обследовать объекты. К счастью, при их осмотре взрывчатых веществ или взрывных устройств не обнаружили. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».