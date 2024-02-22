«Сам вызвал полицию»: в Новосибирске начали судить отделочника за убийство друга детства

По данным следствия, 47-летний потерпевший пригласил 46-летнего в гости друга, который работал отделочником. В ходе застолья хозяин квартиры якобы оскорбил гостя, тот схватил нож и нанес семь ударов, затем стал бить потерпевшего руками, ногами и тупым предметом не менее 11 раз.