«Сам вызвал полицию»: в Новосибирске начали судить отделочника за убийство друга детства

В Новосибирске отделочник попал в суд за убийство друга на Северо-Чемском жилмассиве. Трагедия случилась 29 октября 2023 года в квартире на улице Комсомольская.
По данным следствия, 47-летний потерпевший пригласил 46-летнего в гости друга, который работал отделочником. В ходе застолья хозяин квартиры якобы оскорбил гостя, тот схватил нож и нанес семь ударов, затем стал бить потерпевшего руками, ногами и тупым предметом не менее 11 раз.
Хозяин квартиры скончался на месте, нападавший сам вызвал скорую и полицию. Подозреваемого задержали, он признал вину. Суд поместил мужчину под арест.
— Обвиняемый и потерпевший были знакомы более 30 лет. Ранее обвиняемый был судим, холост и детей нет. Сегодня Кировский районный суд назначил первое заседание по делу, — сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Кировского района Ксения Ларионова.