Снимайте наклейки: движение «Я/Мы Сергей Фургал»* признано экстремистским

Судебное заседание по иску прокурора Хабаровского края о признании движения имени бывшего губернатора экстремистским проходило в закрытом режиме. Как объяснил после заседания представитель краевого суда журналисту ИА AmurMedia, в материалах дела были сведения, составляющие государственную тайну.
Вердикт суда вполне ожидаем: признать экстремистским движение «Я/Мы Сергей Фургал»* и запретить его деятельность на территории Российской Федерации. Решение вступило в силу сразу по оглашении.
— В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность общественных и религиозных объединений, иных организаций, цели или действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности, понятие которой раскрыто в статье 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», — сообщила представитель Хабаровского краевого суда Юлия Соловьева журналисту ИА AmurMedia. — Установив, что осуществляемая названным общественным движением деятельность является экстремистской, повлекла за собой причинение вреда общественному порядку, общественной безопасности и создает реальную угрозу причинения такого вреда, суд удовлетворил административный иск и вынес решение о признании движения экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации.
— Организация действовала в активной координации различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России, — добавила пресс-секретарь прокуратуры Хабаровского края Анна Исаева.
«Марши Фургала», которые поначалу поражали воображение своей массовостью, канули в Лету. Сейчас по пальцам двух рук можно пересчитать тех, кто продолжает выходить с плакатами на площадь им. Ленина, стоит в одиночных пикетах на Привокзальной площади, у Дворца дружбы «Русь». После вердикта суда каждый из этих людей должен осознать: ему грозит обвинение в экстремизме. И если до сегодняшнего дня полиция лишь вежливо проверяла документы у протестующих и отходила в сторону, то сейчас правоохранители обязаны применять ст. 282.2. Это тяжелая статья, штрафы по ней достигают 800 тысяч рублей, а максимальное лишение свободы — от шести до десяти лет.
Частенько мелькают в потоке автомобили с наклейками — «ЯМЫ» или с Сергеем Фургалом в образе Терминатора — в его знаменитой позе, с дробовиком на плече. Интересно, те, кто придумали такую наклейку, поняли хоть, что сделали? Напомню, Сергея Ивановича признали виновным в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова — их обоих застрелили.
Наклейки эти нужно снять. Прямо сейчас. Открываем статью 20.3 Кодекса об административных правонарушениях и видим, что демонстрация символики организаций или движений, признанных экстремистскими, также является нарушением закона. Виновному грозят штрафы, небольшие, до четырех тысяч рублей. Но это при первом зафиксированном нарушении. При повторном деяние могут квалифицировать по упомянутой выше 282-й статье.
*Признано экстремистским, деятельность на территории РФ запрещена.