Снимайте наклейки: движение «Я/Мы Сергей Фургал»* признано экстремистским

«Марши Фургала», которые поначалу поражали воображение своей массовостью, канули в Лету. Сейчас по пальцам двух рук можно пересчитать тех, кто продолжает выходить с плакатами на площадь им. Ленина, стоит в одиночных пикетах на Привокзальной площади, у Дворца дружбы «Русь». После вердикта суда каждый из этих людей должен осознать: ему грозит обвинение в экстремизме. И если до сегодняшнего дня полиция лишь вежливо проверяла документы у протестующих и отходила в сторону, то сейчас правоохранители обязаны применять ст. 282.2. Это тяжелая статья, штрафы по ней достигают 800 тысяч рублей, а максимальное лишение свободы — от шести до десяти лет.