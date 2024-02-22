Гражданина Белоруссии освободили из рабства в Свердловской области

Сегодня, 22 февраля, Вадиму Железкому исполняется 33 года, а вчерашний день, 21 февраля, он теперь считает своим вторым днем рождения. После 10 месяцев труда, когда работал буквально за еду и не имел возможности вернуться домой, Вадим обрел свободу.
Вадима обнаружили в здании, которое является общежитием для работников фермы в селе Шадриха Свердловской области. В комнате невозможно долго находиться: очень сильный запах навоза. Из обстановки — две кровати с грязными одеялами, стол и телевизор. Увидев, что в комнату вошли люди в сопровождении полицейских, Железкий упал в обморок.
В течение нескольких часов в управе фермы шло разбирательство. Хозяин фермы Нвер Овсепян вскоре пошел на уступки и заявил, что Железкого никто насильно не удерживает и он может уходить хоть прямо сейчас. На требование выплатить Железкому зарплату за 10 месяцев хозяин тоже согласился, однако сказал, что надо все посчитать.
Посчитали: сколько денег фермер переслал жене Железкого в качестве алиментов, сколько работник выпил чая-кофе, сколько съел, сколько выкурил сигарет, которые ему бесплатно выдавались, сколько было потрачено на одежду для работника. Из подсчета вышло, что Железкому нечего получать за 10 месяцев работы, наоборот, он еще и должен остался.
Однако хозяин от щедрот выдал ему 15 тыс. рублей, чтобы Вадим смог доехать до Белоруссии. Сегодня Железкий на поезде выехал в Москву, откуда отправится в Минск.
Железкий отчасти и сам винит себя в случившемся. Он рассказал ЕАН, что у него была жена и ребенок, но он выпивал, и дело дошло до развода. Работы не было, а родственник, который живет в Свердловской области, подсказал ему, что на ферме требуются работники, обещают нормальную зарплату и полное обеспечение. Так в мае 2023 года Железкий оказался в Шадрихе.
«Письменно никакого трудового договора мы не заключали, а устно договорились, что хозяин будет мне платить 25 тыс. рублей в месяц. В мои обязанности входило убирать за коровами, а потом и пасти их. Здесь большая ферма, 400 голов: олени, коровы, овцы, свиньи.
Мне сразу было объявлено, что на ферме действует “сухой закон”. Я однажды выпил, так хозяин меня избил шлангом от гидравлики. С тех пор я не прикасался к алкоголю. Денег за эти месяцы я не получал ни разу. Хозяин говорил: “А зачем тебе деньги, ты их пропьешь”.
Сам Нвер отправлял в Белоруссию алименты моей бывшей жене, вычитал эти деньги из моей зарплаты. Однажды я решил уехать, собрал сумку. Вечером пришел в комнату и обнаружил, что документов в сумке нет", — рассказал Вадим Железкий.
Фермер отрицает, что кто-то крал документы у работника. Он заявил, что Железкий сам их потерял под лестницей, а фермер, наоборот, их сохранил. Все документы: паспорт, военный билет, водительские права — он вернул работнику в присутствии полиции.
«Мысли сбежать у меня иногда появлялись, но куда? Кругом лес, куда пойдешь без денег и документов? Нвера все кругом знают, ему сразу сообщат местные, и он поймает и изобьет. Иногда на ферму приезжал участковый из полиции, но я к нему даже боялся подходить — у него ведь дружба с фермером», — продолжает Железкий.
Почувствовав, что он сможет выбраться на свободу, Железкий, когда его освобождали, даже отказался писать на хозяина заявление в полицию. Он побоялся, что из-за этого его могут здесь еще задержать. Однако он намерен написать такое заявление в Москве, где окажется завтра.
По словам Вадима, на ферме есть и другие работники, которых удерживают так же, как и его.
«Налицо все признаки трудового рабства. Это типичный случай, с таким мы сталкиваемся нередко. Вадим сумел связаться с нами, и вот мы приехали из Москвы и вытащили его. У нас уже немало таких историй по всей стране, когда приходилось ехать и вытаскивать людей из рабства», — пояснил ЕАН Артем, активист «Альтернативы».
«Ситуацию, в которой оказался гражданин, можно вполне считать закончившейся, так как сотрудники полиции Первоуральска, выезжавшие в эпицентр событий, установили и опросили всех участников инцидента. Гость из Беларуси отказался писать заявление и сообщил сыщикам, что претензий ни к кому не имеет. Получив от сельхозпредприятия положенные ему деньги, он написал расписку и покинул Первоуральский район», — прокомментировал руководитель пресс-службы Свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.