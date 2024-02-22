Гражданина Белоруссии освободили из рабства в Свердловской области

Железкий отчасти и сам винит себя в случившемся. Он рассказал ЕАН, что у него была жена и ребенок, но он выпивал, и дело дошло до развода. Работы не было, а родственник, который живет в Свердловской области, подсказал ему, что на ферме требуются работники, обещают нормальную зарплату и полное обеспечение. Так в мае 2023 года Железкий оказался в Шадрихе.