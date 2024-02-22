ГУ МВД: у кубанского пенсионера изъяли боеприпасы

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело (статьи 222 и 222.1 УК РФ) и направлено для рассмотрения в суд.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что во время обыска в хозпостройках домовладения полицейские обнаружили ручную осколочную гранату РГД-5, 230 граммов пороха, более 200 патронов и самодельное гладкоствольное огнестрельное ружье. Найденные предметы были изъяты.
По материалам дела, мужчина нашёл их несколько лет назад у реки Кубань во время рыбалки. Пенсионер забрал находку домой и незаконно хранил. Теперь ему грозит срок до восьми лет.