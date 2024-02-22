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На Захаровском рынке Калининграда нашли и доставили в военкомат экс-мигрантов

Новоиспеченные граждане РФ не встали на воинский учет.

В Калининграде на Захаровском рынке провели рейд — выявляли бывших мигрантов, которые стали гражданами РФ, но не встали на воинский учет. Как сообщает военное следственное управление по Балтийскому флоту, всего проверили более 30 лиц.

Выяснили, что 8 новоиспеченных граждан РФ игнорировали требования законодательства по воинскому учету.

За это их привлекли к к административной ответственности и доставили в военкомат.

Проверку провели по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.