На Захаровском рынке Калининграда нашли и доставили в военкомат экс-мигрантов

В Калининграде на Захаровском рынке провели рейд — выявляли бывших мигрантов, которые стали гражданами РФ, но не встали на воинский учет. Как сообщает военное следственное управление по Балтийскому флоту, всего проверили более 30 лиц.
Выяснили, что 8 новоиспеченных граждан РФ игнорировали требования законодательства по воинскому учету.
За это их привлекли к к административной ответственности и доставили в военкомат.
Проверку провели по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.