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В США у пассажирского Boeing 757−200 в полете повредилось крыло

Boeing 757−200 авиакомпании United Airlines совершил вынужденную посадку в Денвере из-за повреждения крыла. О этом 21 февраля сообщило издание Daily Mail.
Источник: AP 2023

Лайнер направлялся из Сан-Франциско в Бостон. Один из пассажиров рассказал, что вскоре после взлета ощутил резкую вибрацию.

«Я надел наушники и задремал, но внезапно почувствовал сильную вибрацию и услышал шум. Отодвинув шторку на иллюминаторе, я увидел поврежденное крыло», — сообщил пассажир.

Также о громких звуках сообщили и пилоты. Самолет со 165 пассажирами приземлился в Денвере, а до Бостона они добирались уже на другом лайнере.

Ранее, 5 февраля, глава дубайской авиакомпании Emirates Тим Кларк раскритиковал американскую компанию Boeing за падение качества самолетов. Он добавил, что у Boeing остался последний шанс для исправления ошибок.

19 января грузовой самолет Boeing 747−8 совершил посадку с горящим двигателем в США. Воздушное судно авиакомпании Atlas Air вылетело из аэропорта Майами в Пуэрто-Рико. Через 50 минут самолет вернулся обратно, пролетев в общей сложности 96 км.

5 января Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту города Портленд, штат Орегон, из-за разгерметизации в салоне. На борту самолета находились 174 пассажира и шесть членов экипажа. Лайнер направлялся в Онтарио.