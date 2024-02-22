В США у пассажирского Boeing 757−200 в полете повредилось крыло

Лайнер направлялся из Сан-Франциско в Бостон. Один из пассажиров рассказал, что вскоре после взлета ощутил резкую вибрацию.
«Я надел наушники и задремал, но внезапно почувствовал сильную вибрацию и услышал шум. Отодвинув шторку на иллюминаторе, я увидел поврежденное крыло», — сообщил пассажир.
Также о громких звуках сообщили и пилоты. Самолет со 165 пассажирами приземлился в Денвере, а до Бостона они добирались уже на другом лайнере.
19 января грузовой самолет Boeing 747−8 совершил посадку с горящим двигателем в США. Воздушное судно авиакомпании Atlas Air вылетело из аэропорта Майами в Пуэрто-Рико. Через 50 минут самолет вернулся обратно, пролетев в общей сложности 96 км.
5 января Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту города Портленд, штат Орегон, из-за разгерметизации в салоне. На борту самолета находились 174 пассажира и шесть членов экипажа. Лайнер направлялся в Онтарио.