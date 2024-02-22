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КНБ подтвердил задержание старшего прокурора в Конаеве

Старшего прокурора Балхашского района Алматинской области задержали в Конаеве. Информацию подтвердили в Комитете национальной безопасности, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Источник: AP 2023

На днях в телеграм-канале появилась информация о том, что управлением ДКНБ по Алматинской области задержан старший прокурор Балхашского района якобы при получении взятки в размере трех миллионов тенге.

В Комитете национальной безопасности факт задержания подтвердили.

«Факт задержания 12 февраля текущего года в городе Конаеве К. Сонабаева в рамках совместных мероприятий департаментами КНБ по Алматинской области и собственной безопасности Генеральной прокуратуры подтверждаем».

сообщили в КНБ.

В отношении задержанного проводится досудебное расследование по части 3 статьи 24 и части 3 статьи 190 УК РК («Мошенничество»). Детали расследования, в соответствии с частью 1 статьи 201 УПК РК, разглашению не подлежат.