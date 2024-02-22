В Уфе рухнул балкон жилого дома

22 февраля ночью обрушился балкон двухэтажного дома 1952 года постройки. Пострадавших нет. Несущие конструкции дома и температурный режим в помещениях не нарушены.
Угрозы самому зданию нет. Ситуация находится на МЧС Башкирии.
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22 февраля ночью обрушился балкон двухэтажного дома 1952 года постройки. Пострадавших нет. Несущие конструкции дома и температурный режим в помещениях не нарушены.
Угрозы самому зданию нет. Ситуация находится на МЧС Башкирии.